Міллер пояснив необхідність подальшого розширення «Північного потоку»

Москва. Будівництво третьої та четвертої ниток газопроводу «Північний потік» обумовлено попитом на російський газ у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава «Газпрому» Олексій Міллер сказав в інтерв'ю російському каналу «Росія 24».

«Якщо говорити про третю-четверту нитки, то тут в першу чергу грає роль чинник попиту. Російський газ затребуваний на сьогоднішній день в Європі та буде затребуваний в середньостроковій і довгостроковій перспективі», - сказав О.Міллер.

Він відзначив, що сьогодні спостерігається зниження енергоспоживання і газоспоживання у зв'язку з кризою в єврозоні, проте це не зашкодило «Газпрому» минулого року поставити газу більше, ніж попереднього.

«Пояснення цьому дуже просте - зниження власного видобутку газу в Європі йшло більш швидкими темпами, ніж знижувався попит на енергоносії і, зокрема, на газ. «Газпром» минулого року поставив на 12 млрд газу більше, ніж це було попереднього», - сказав він.

О.Міллер відзначив, що зниження спостерігалося у всіх постачальників, які працюють на європейському ринку, крім Росії і Катару. «При цьому в абсолютному вираженні найбільший приріст на європейський ринок дав «Газпром», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня О.Міллер заявив, що будівництво третьої та четвертої ниток газопроводу «Північний потік» є економічно доцільним і технічно здійсненним.

Він сказав, що до 31 січня майбутнього року планується підписати меморандум зі створення нових газотранспортних потужностей через Балтійське море до Європи. За його словами, одна з ниток може бути призначена для поставок російського газу до Великої Британії.

8 жовтня, через 30 місяців після старту будівництва, газопровід «Північний потік» (Nord Stream) почав поставки газу двома лініями.

«Північний потік» - новий маршрут експорту російського газу до Європи в обхід України. Газопровід проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборга) до побережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Протяжність газопроводу становить 1224 км.

Після виходу на проектну потужність обох ниток продуктивність «Північного потоку» становитиме 55 млрд куб. м газу на рік.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

«Північний потік» - ні собі, ні Україні