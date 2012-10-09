Фізична особа сконцентрувала контрольний пакет акцій «Полтавагаз»

Фізична особа Віра Четверикова сконцентрувала 66,47% акцій підприємства з газопостачання та газифікації «Полтавагаз».

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, акціонери компанії «Полтавагаз» на зборах 5 жовтня обрали В.Четверикову головою наглядової ради. Членами наглядової ради стали Антон Четвериков (заступник директора ТОВ «ТДК»), Роман Загородній (представляє інтереси НАК «Нафтогаз України»), Володимир Євсюков (заступник генерального директора «Новопокровського комбінату хлібопродуктів») і Аліна Фірсова (інженер-технолог ТОВ «СПТ-Цитрон»).

Як раніше повідомляв УНІАН, інвестиційна компанія «Фінекс-Україна», яка займалася протягом останніх двох місяців скуповуванням акцій облгазів, перепродала фізичній особі 26% акцій підприємства з газопостачання та газифікації «Полтавагаз».

До останнього часу Віра Четверикова володіла 40,47% акцій «Полтавагазу».

В кінці серпня поточного року компанія «Фінекс-Україна» стала переможцем приватизаційного аукціону з продажу 25% підприємства з газопостачання та газифікації «Полтавагаз», запропонувавши за пакет 20,305 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Полтавагаз» (Полтава) займається транспортуванням газу по розподільних трубопроводах, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям в Полтавській області.

Компанія закінчила 2011 рік з чистим прибутком у розмірі 11,042 млн грн.