Financial Times: Північний потік став символом провалу Росії

Замість того, щоб зміцнювати існуючий український ринок, Газпром необдумано пішов на мільярдні витрати на будівництво Північного потоку. Про це йдеться в статті Financial Times.

«З того часу, як в минулому році запустили Північний потік, і Газпром почав експортувати газ до Європи іншим маршрутом, доходи України від транзиту газу впали на 15% за рік. Ще більші втрати вимальовуються на тлі відкриття нової нитки газопроводу, що послаблює позиції України в переговорах з Росією», - цитує статтю Тиждень.ua.

«Україна вдарила у відповідь через більш широке використання своїх величезних запасів вугілля, що має зменшити залежність від газу. Газпром, який страждає через зниження попиту на газ в Європі, навряд чи зможе дозволити собі втратити ринок збуту в Україні, яка завдяки угоді 2009 року є клієнтом, який платить високу ціну.

У цьому світлі Північний потік можна розглядати як символ провалу Росії у розвитку конструктивних торгових відносин з Україною - замість того, щоб витрачати мільярди доларів на нові трубопроводи, їй варто було б використовувати ті активи, які вже є», - зазначає FinancialTimes.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня друга нитка газопроводу «Північний потік» офіційно введена в експлуатацію. «Щорічно по ній може поставлятися до 55 млрд куб. м природного газу протягом, як мінімум, 50 років. Транспортування газу до Європи Перша нитка почала в листопаді 2011 року», - заявила прес-служба Президента Росії.

Мало того, за словами голови правління «Газпрому» Олексія Міллера, Росія націлилася на будівництво третьої і четвертої ниток газопроводу «Північний потік».

Проте Євросоюз може заборонити Росії розширювати "Північний потік". Зокрема, Академія наук Естонії (країна зараз веде спір з Росією про ціну газу) виступила категорично проти продовження досліджень морського дна в своїх водах, без чого будівництво нових гілок трубопроводу практично неможливо.

За 11 місяців роботи було прокачано близько 9 млрд кубометрів газу (при річній потужності 27,5 млрд). Прес-секретар компанії Nord Stream Йенс Мюллер в інтерв'ю DW уточнив, що завантаженість нового енергетичного транспортного коридору становила, таким чином, «в середньому приблизно 30-40%». Тобто, перша лінія «Північного потоку» не завантажена навіть наполовину. У запущену ж другу нитку просто перекинули частину поставок з першої.

Можливо, за низкою оцінок, це пов'язано з дорожнечею російського газу. "З введенням в дію другої лінії ризик простою зросте ще більше, якщо постачальник не погодиться запропонувати свою продукцію за нижчими цінами", - вважає експерт з енергетики з Deutsche Bank Йозеф Ауер.

Україна в цій ситуації все голосніше говорить про створення консорціуму з керівництва української ГТС та її модернізацію як про єдино вигідну і безпечну перспективу розвитку газотранспортування в Європі, адже нові російські газопроводи не мають сховищ та їх використання за аномальних морозів, які спостерігалися вже цієї зими, може виявитися неможливим.

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