Янукович схвалив закон про збільшення на 3,9 млрд грн видатків бюджету на компенсацію «Нафтогазу»

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» щодо компенсації різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом на 3,9 млрд грн збільшено видатки Міністерству енергетики та вугільної промисловості України на фінансування нової бюджетної програми «компенсація Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації суб’єктам господарювання для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням».

Також законом на цю ж суму збільшено граничний обсяг дефіциту держбюджету, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, зміни до держбюджету на 2012 рік щодо компенсації різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації Верховна Рада ухвалила 2 жовтня.