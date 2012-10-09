Азаров: Росія обіцяє газ по 160 дол., якщо Україна приєднається до МС

Якщо Україна приєднається до Митного союзу, то Росія обіцяє знизити ціну на газ до 160 дол. за 1 тис. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні в Одесі на зустрічі з представниками органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

«Які Росія нам висуває умови?.. Нам говорять: ось, давайте, приєднуйтеся до Митного союзу – і завтра у вас газ буде по 160 доларів за одну тисячу кубометрів», - сказав М.Азаров.

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Як повідомляв УНІАН, Україна третій рік безуспішно веде переговори з Росією про зниження ціни на газ.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 дол. за 1 тис. куб. м за Харківською угодою 2010 р.) становила – у першому кварталі 2012 р. близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 дол. за 1 тис. куб. м.