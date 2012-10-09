Робочі групи обговорять угоду про доступ до трубопровідного транспорту країн СНД – джерело

Робочі групи до кінця року почнуть обговорювати проекти угод про торгівлю послугами і доступ до транзиту трубопровідним транспортом у рамках Співдружності незалежних держав.

Про це УНІАН повідомило джерело у Виконкомі СНД.

За його словами, перше засідання робочої групи з підготовки угоди про торгівлю послугами планується провести у середині листопада, а з підготовки угоди про доступ до трубопровідного транспорту – до кінця року.

«Перше засідання робочої групи з питання про послуги планується провести у середині листопада, а щодо трубопровідного транспорту – коли одержимо всі пропозиції. Напевно до кінця року точно проведемо», – сказав співрозмовник агентства.

Він відзначив, що проекти цих двох документів уже розроблені і перебувають на вивченні в урядах країн СНД. Угоду щодо послуг розробила Україна, а щодо доступу до трубопровідного транспорту – Вірменія.

Як повідомляв УНІАН, після набуття чинності Договору про зону вільної торгівлі товарами країни, що підписали документ, повинні почати підготовку угоди про вільну торгівлю послугами в рамках СНД.

Також, згідно з Угодою про ЗВТ СНД, протягом півроку з дати набуття чинності Договору має бути обговорене питання про доступ до транзиту трубопровідним транспортом у рамках СНД.

Договір про ЗВТ СНД набув чинності 20 вересня після ратифікації Росією, Білоруссю і Україною. Найближчим часом учасниками договору стануть Молдова і Казахстан, парламенти яких ратифікували документ.

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