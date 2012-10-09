«Чорноморнафтогаз» накопичив у Глібовському ПСГ 821 млн кубометрів газу

ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим), станом на вівторок, 9 жовтня, накопичило в Глібовському підземному сховищі газу (ПСГ), у рамках підготовки до осінньо-зимового сезону 2012-2013 рр., 0,821 млрд куб. м газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, із кінця квітня 2012 року «Чорноморнафтогаз» закачав у Глібовське підземне сховище 332 млн кубометрів природного газу.

«Обсяг активного газу в сховищі становив 9 жовтня близько 821 мільйона кубометрів», – зазначається в повідомленні.

Загальне споживання «блакитного палива» в Криму з листопада 2011 року до березня 2012 року становило понад 1 300 мільйонів кубометрів.

Як повідомляв раніше УНІАН, на 12 жовтня 2011 року компанія «Чорноморнафтогаз» накопичила в Глібовському підземному сховищі газу (ПСГ) у рамках підготовки до осінньо-зимового сезону 2011-2012 рр. 0,757 млрд куб. м газу.

Довідка УНІАН. Глібовське ПСГ створено на базі виробленого Глібовського газоконденсатного родовища в 1991 році. ПСГ призначено для регулювання сезонної й добової нерівномірності споживання газу в Криму.

На Глібовському ПСГ пробурено 134 свердловини (експлуатаційних - 120, використовуваних при відборі й закачуванні - 70). До складу виробничого комплексу входить компресорна станція, установки очищення й сепарації газу.

Максимальний обсяг активного газу в Глібовському ПСГ становить 1 млрд куб. м, буферного, - 881,1 млн куб. м.

ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці й видобутку нафти й газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».