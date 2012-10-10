На Прикарпатті через аварію на газопроводі без газопостачання залишилися 2 тисячі абонентів

Сьогодні з 6.00 припинено газопостачання 14 населеним пунктам Рогатинського району Івано-Франківської області (2 тис. абонентів) у зв’язку із невідкладними аварійними роботами поблизу с. Беньківці Рогатинського району для усунення витоку газу на газопроводі «Київ-Західна Україна-2».

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, вчора під час проведення чергового огляду газопроводу виявлено пошкодження приводу управління краном та свічкового крану на газопровідній трубі-відгалуженні високого тиску.

За даним фактом працівниками Рогатинського райвідділу міліції проводиться перевірка.

Витік газу не ліквідовано.