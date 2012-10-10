На Прикарпатті через аварію на газопроводі без газопостачання залишилися 2 тисячі абонентів
08:45, 10 жовтня 2012Енергетика
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Сьогодні з 6.00 припинено газопостачання 14 населеним пунктам Рогатинського району Івано-Франківської області (2 тис. абонентів) у зв’язку із невідкладними аварійними роботами поблизу с. Беньківці Рогатинського району для усунення витоку газу на газопроводі «Київ-Західна Україна-2».
Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-Франківській області, вчора під час проведення чергового огляду газопроводу виявлено пошкодження приводу управління краном та свічкового крану на газопровідній трубі-відгалуженні високого тиску.
За даним фактом працівниками Рогатинського райвідділу міліції проводиться перевірка.
Витік газу не ліквідовано.
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