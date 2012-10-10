Ціна нафти падає на очікуваннях статданих зі США

На світових торгах у середу, 10 жовтня, ціни на нафту падають після зростання на 2,4-3,4% напередодні на тлі очікувань статданих зі США.

Так, вартість листопадових ф'ючерсів на Нью-Йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI вже знизилася на 0,46 долара, або на 0,5%, - до 92,93 долара за барель.

Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil впала на 0,41 долара, або 0,36%, - до 114,09 долара за барель.

Зростання цін на нафту 9 жовтня було пов'язане зі зростаючими побоюваннями щодо перебоїв з постачаннями палива через напруження між Сирією та Туреччиною.

У середу очікується публікація даних Американського інституту нафти щодо запасів сировини в країні. Як вважають аналітики, показник за минулий тиждень виріс на 1,5 мільйона барелів, передає Bloomberg.