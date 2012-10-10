«Чорноморнафтогаз» збільшив видобуток газу на 14,7%

Великий український добувач газу - ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) за 9 місяців 2012 року збільшило видобуток природного газу до 843 млн куб. м з 735 млн куб. м за аналогічний період 2011 року, сказано в повідомленні компанії.

Згідно з прес-релізом, основний приріст видобутку було отримано в третьому кварталі (липні-вересні) за рахунок досягнення максимального добового видобутку на чорноморських родовищах - 3 млн куб. м. Всього в третьому кварталі було видобуто 300,9 млн куб. м, що на 18,2% більше аналогічного показника минулого року.

«Роботи із завершення дооблаштування Штормового і Архангельського родовищ, капітальний ремонт свердловин на Голіцинському родовищі стали основними причинами зростання видобутку», - коментуються в прес-релізі результати компанії.

«Чорноморнафтогаз» планує в 2012 році видобути 1,17 млрд куб. м газу, в 2013-му - 1,65 млрд куб. м. Зростання видобутку газу планується здійснювати за рахунок продовження освоєння Одеського і Безіменного родовищ газу.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

Наразі на шельфі Чорного і Азовського морів та в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатні, 6 газових і 1 нафтове родовище.