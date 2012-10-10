«Укртрансгаз» автоматизував подачу газу до АР Крим

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, в жовтні поточного року ввела в експлуатацію повністю автоматизовану газорозподільну станцію (АГРС) «Білогірськ», через яку отримують газ споживачі та промисловість міст Білогірська, Алушти та інших населених пунктів АР Крим.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, будівництво проводилось в рамках реалізації Угоди між Радою Міністрів Автономної Республіки Крим та Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» про співпрацю та сприяння розвитку нафтогазової галузі та соціально-економічної сфери АР Крим на 2010-2012 роки та за сприяння Президента України Віктора Януковича.

«Введення в експлуатацію газорозподільної станції Білогірськ стало логічним продовженням політики модернізації нашої виробничої діяльності», - зазначив директор управління магістральних газопроводів «Харківтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» Петро Слюсар під час урочистостей з нагоди пуску газу в м.Білогірськ.

За словами директора «Укртрансгазу» Сергія Винокурова, впровадження концепції дозволить звести до мінімуму відмови в роботі газорозподільної системи і в кілька разів скоротить витрати на її обслуговування.

«Укртрансгаз» в період 2010-2015 рр.. запланував впровадити 64 автоматизовані газорозподільні станції (будівництво та реконструкція). Найбільшу кількість АГРС буде впроваджено в газорозподільних системах «Донбастрансгаз», «Черкаситрансгаз», «Київтрансгаз», що пов'язано з найбільшою кількістю споживачів», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні поточного року компанія «Укртрансгаз» ввела в експлуатацію повністю автоматизовану газорозподільну станцію (АГРС) «Козова», через яку отримують газ споживачі смт Козова та інших населених пунктів Тернопільської області.

Довідка УНІАН. Дочірня компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 ПСГ загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.