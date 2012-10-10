Україна у вересні скоротила споживання електроенергії на 1,6%

Споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), у вересні поточного року скоротилося на 1,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року – до 1,35 млрд кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Національній енергетичній компанії «Укренерго».

Згідно з повідомленням, середня величина споживання електричної потужності в години контролю максимального навантаження об'єднаної енергосистеми України становила 20558 МВт, що на 252 МВт, або на 1,2%, менше, ніж за аналогічний період минулого року.

«В цілому по Україні завдання щодо граничного споживання електричної енергії, яке встановлене відповідно до рівня розрахунків електропередавальних організацій з енергоринком, і завдання щодо граничного споживання електричної потужності за години контролю не перевищені», - сказано в повідомленні.

Проте, як наголошується у повідомленні компанії, три регіони допустили перевищення завдань щодо граничного енергоспоживання, а саме: Київська область щодо електроенергії на 4,7% і щодо потужності на 1,8%; Донецька область щодо електроенергії на 2,4%; Хмельницька область щодо електроенергії на 0,1% і щодо потужності на 0,6%.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат в мережах (брутто), зросло на 2%, або 3,738 млрд. кВт/год, у порівнянні з 2010 роком, – до 187,647 млрд. кВт/год. Обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 2,4%, або 3,483 млрд. кВт/год, у порівнянні з 2010 роком, – до 150,967 млрд. кВт/год.

Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України і експлуатацією магістральних ліній електропередач України.