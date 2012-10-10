Остаточне рішення щодо «Південного потоку» в Угорщині планують прийняти до кінця жовтня

Москва. Остаточне інвестиційне рішення щодо «Південного потоку» в Угорщині планується прийняти до кінця жовтня.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації компанії «Газпром» за підсумками зустрічі голови компанії Олексія Міллера з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

«Сторони обговорили питання двосторонньої співпраці в енергетичній сфері. Йшлося про поставки російського природного газу до Угорщини, а також про хід реалізації проекту «Південний потік», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що сьогодні було завершено процедуру зі зміни уповноваженої компанії з боку Угорщини в рамках реалізації «Південного потоку».

О.Міллер і В.Орбан відзначили, що проект реалізується чітко за графіку і до кінця жовтня 2012 року буде ухвалено остаточне інвестиційне рішення щодо проекту.

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Довідка УНІАН. У 2011 році обсяг поставок російського газу до Угорщини становив близько 6,26 млрд куб. м.

З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізує проект будівництва газопроводу «Південний потік» через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи в обхід території України.

У лютому 2008 року Росія і Угорщина підписали міжурядову угоду, яка передбачає приєднання Угорщини до проекту газотранспортної системи «Південний потік».

10 березня 2009 року «Газпром» і Magyar Fejlesztusi Bank Zrt. (MFB) підписали Базову угоду про співпрацю з будівництва газопроводу і транзиту природного газу через територію Угорської Республіки в рамках проекту «Південний потік».

29 січня 2010 року «Газпром» і MFB виступили засновниками спільної проектної компанії (СПК) South Stream Hungary Zrt.

У жовтні 2011 року Уряд Угорщини ухвалив рішення про зміну уповноваженої компанії в рамках реалізації проекту «Південний потік» на території Угорщини. Новим партнером стане MVM Zrt. (ЗАТ «Угорські енергетичні компанії»).

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