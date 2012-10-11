"Газпром" прогнозує скорочення поставок газу в цьому році в ЄС на 5%

Обсяг поставок газу ТОВ "Газпром експорт" в далеке зарубіжжя в 2012 році може скоротитися приблизно на 5% і становити 142-143 мільярдів кубометрів проти 150 мільярдів кубів роком раніше, остаточна цифра буде залежати від ситуації в четвертому кварталі, повідомив агентству "Прайм" заступник генерального директора "Газпром експорту" Сергій Челпанов.

"Оціночно, думаю, буде 142-143 мільярди кубометрів", - сказав Челпанов.

Він підкреслив, що остаточна цифра буде залежати від того, який попит буде в четвертому кварталі, наскільки холодною буде зима в Європі.

Нагадаємо, 10 жовтня міністр енергетики РФ Олександр Новак повідомляв, що обсяг експорту газу з РФ на поточний момент знизився на 3,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року.

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