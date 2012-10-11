Третій енергоблок Південно-Української АЕС відключено для усунення несправностей

На Південно-Українській атомній електростанції 11 жовтня позапланово відключено від енергомережі третій блок для усунення несправностей.

Як повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом», енергоблок відключили о 9:30.

Причини виникнення несправності в роботі блоку компанія не уточнює.

Показники, що характеризують радіаційний, протипожежний і екологічний стан на проммайданчиках усіх АЕС країни, перебувають у межах норми, наголошується у повідомленні.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатувальної організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.