Третій енергоблок Південно-Української АЕС відключено для усунення несправностей
На Південно-Українській атомній електростанції 11 жовтня позапланово відключено від енергомережі третій блок для усунення несправностей.
Як повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом», енергоблок відключили о 9:30.
Причини виникнення несправності в роботі блоку компанія не уточнює.
Показники, що характеризують радіаційний, протипожежний і екологічний стан на проммайданчиках усіх АЕС країни, перебувають у межах норми, наголошується у повідомленні.
Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.
На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатувальної організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.