Азаров про газ: Рано чи пізно настане момент, і Україна взагалі у Росії нічого не купуватиме за такою ціною

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що Росія, отримуючи тимчасову вигоду від високих цін на газ для найбільшого покупця газу - України, в перспективі може втратити цього покупця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Кривому Розі в ході зустрічі з Дніпропетровською обласною асоціацією місцевого самоврядування.

«Подумайте, ви зараз отримуєте тимчасові вигоди від тієї зрадницької угоди, але це тимчасові вигоди. Тому що ви втратите найбільшого покупця вашого газу. Рано чи пізно настане такий момент, і взагалі у вас нічого не купуватимемо за такою ціною», - сказав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що, відмовляючись знижувати ціну на газ, Росія ставить Україну в «скрутне становище» і змушує нести колосальні витрати на розвідку та видобуток газу, а також на перехід на енергозберігаючі технології.

М.Азаров наголосив, що пошуки альтернативних джерел газу для України актуальні, проте ці питання Україна могла б вирішувати не в такому екстреному порядку, як зараз.

«Це давно назрілий, звичайно, захід, але його можна було б розтягнути в часі, а ми змушені зараз концентрувати ресурси на цьому», - сказав М.Азаров. При цьому він висловив упевненість, що з часом Україні вдасться вирішити всі газові проблеми з Російською Федерацією, і РФ на довгі роки залишиться стратегічним партнером України.

«Рано чи пізно, ми, звичайно, цю проблему вирішимо ... Якщо дивитися в перспективу наших взаємин, звичайно, між нами повинні бути на роки вперед, на десятиліття, на сотні років уперед, відносини партнерські і дружні. І для нас це стратегія », - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Україна третій рік безуспішно веде переговори з Росією про зниження ціни на газ.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 дол. за 1.тис. куб. м за Харківською угодою 2010 р.) становила - у першому кварталі 2012 р. близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 дол. за 1 тис. куб. м.

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