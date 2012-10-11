Світова атомна енергетика подолала «фукусімський синдром» - російський експерт

Москва. Ретельне осмислення й аналіз дали змогу світовій атомній енергетиці подолати «фукусімський синдром», сказав у коментарі УНІАН перший заступник голови комітету Державної Думи Росії, президент Російського газового товариства Валерій Язєв.

«Повернення темпів розвитку світової атомної енергетики до дофукусімського рівня - очікуваний процес. Ще торік російські експерти прогнозували, що після ретельного осмислення і аналізу того, що сталося на японській АЕС, будуть зроблені необхідні висновки, які втіляться в конкретні рішення щодо підвищення безпеки об'єктів атомної енергетики і їх стійкості до екстремальних зовнішніх впливів», - сказав В.Язєв.

За його словами, всі країни, які серйозно розглядали використання атомної енергетики до березня 2011 року, після отримання чіткішої та повноціннішої інформації про аварію на АЕС «Фукусіма» залишилися відданими своїм планам. Він зазначив, що винятком є Німеччина, яка влітку минулого року заявила про поступовий відхід від атомної генерації, але керівництво цієї країни заявляло про ці плани і раніше.

«Зараз ми бачимо практичні кроки у бік розвитку атомних проектів», - наголосив експерт. Наприклад, у Польщі на початку вересня три компанії, одна з яких державна, підписали протокол про наміри придбати частки в компанії, яка займатиметься будівництвом та експлуатацією майбутньої першої польської АЕС. У Чехії повним ходом йде тендер на будівництво другої черги АЕС «Темелін», а нова енергетична стратегія цієї країни передбачає збільшення частки атомної енергії в загальному енергобалансі. Активно розвивається азійський напрям – Індія, Китай, В'єтнам, де атомна енергетика розглядається як основна можливість підвищити ефективність промислового виробництва, рівень життя і при цьому не вплинути згубно на екологію, додав він.

В.Язєв звернув увагу на те, що навіть у Японії, де дуже активно говорили про цілковиту відмову від АЕС, нині не можуть повністю перейти на інші джерела енергії. «Новина останніх днів – прийняте за узгодженням з місцевою владою рішення компанії J-Power про відновлення будівництва збудованої майже наполовину АЕС «Ома» у префектурі Аоморі. Нагадаю, влітку цього року в Японії було відновлено роботу двох атомних реакторів. Вже тоді було зрозуміло, що відновлення японської економіки після землетрусу і цунамі навряд чи можливе без атомної енергії», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про розміщення, проектування і будівництво третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.