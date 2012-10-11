Суд переніс на 22 жовтня розгляд скарги Кабміну щодо боргу ЄЕСУ

Київський апеляційний господарський суд переніс на 22 жовтня розгляд скарги українського уряду на рішення суду першої інстанції, яким Кабінет міністрів зобов’язано виплатити Міністерству оборони РФ 3,1 млрд грн боргу корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосив головуючий у судовій колегії суддя Віктор Шапран, пояснивши необхідність оголошення перерви необхідністю додаткового вивчення матеріалів справи.

Водночас, колегія суддів відмовила представнику ЄЕСУ Олександру Ковальчуку в задоволенні клопотань щодо витребування для вивчення як доказів ряду документів з Міністерства оборони РФ, СБУ, Кабінету міністрів України, міністерств фінансів України та Росії.

Наступне судове засідання має розпочатися 22 жовтня о 9.15.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва задовольнив позов Міноборони Росії у справі щодо боргу ЄЕСУ. Суд зобов'язав Кабмін повернути Міноборони РФ 3,1 млрд грн.

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