DTEK Holdings відкриє «Київенерго» кредитну лінію на 185,9 млн грн

Керуюча компанія найбільшого українського приватного енергохолдингу ДТЕК - DTEK Holdings Limited (Кіпр) відкриє підконтрольній енергогенеруючій компанії «Київенерго» кредитну лінію на суму 185,9 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні про акцепт відповідних торгів, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, пропозиції акцептовані 8 жовтня. Кінцевий термін укладення договорів між сторонами - 7 листопада.

Кредитні кошти планується залучити строком на 3 роки під 9% річних.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Київенерго» скоротило борг перед «Нафтогазом» на 305,7 млн грн - до 287,3 млн грн