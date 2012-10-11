«Газпром» очікує збільшення попиту на газ через прогнози холодної зими

Москва. У російській компанії «Газпром» очікують збільшення попиту на газ через прогнози холодної зими.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це повідомив журналістам офіційний представник російського холдингу Сергій Купріянов.

«Ми готуємося до того, що прийдешня зима буде холоднішою, і під час піків похолодання нам потрібно буде забезпечувати споживачів великими обсягами газу, ніж минулої зими», - сказав С.Купріянов.

Водночас в управлінні інформації компанії повідомили УНІАН, що правління ВАТ «Газпром» розглянуло готовність об'єктів Єдиної системи газопостачання (ЄСГ) до роботи в період пікових навантажень восени-взимку 2012-2013 років та заходи, необхідні для забезпечення в довгостроковій перспективі безперебійного газопостачання споживачів у зимовий період.

На засіданні було зазначено, що ЄСГ в основному готова до роботи в майбутній осінньо-зимовий період.

Підкреслюється, що потенційна продуктивність підземних сховищ газу (ПСГ) «Газпрому» на території Росії збільшена до рекордних показників: максимальна добова продуктивність на початок сезону відбору - до 671,1 млн куб. м газу, середньодобова продуктивність в грудні - лютому - до 535,9 млн куб. м газу, що, відповідно, на 23,4 і 13,8 млн куб. м вище аналогічних торішніх показників. Зростання середньодобової продуктивності зіставимо з середньодобовим споживанням газу в зимовий період окремими суб'єктами РФ, наприклад, Брянською, Кіровською, Омською або Ульянівською областями.

Практично завершено роботи із заповнення в ПСГ обсягу газу, відібраного в минулому осінньо-зимовому сезоні, і створення оперативного резерву газу в російських ПСГ в обсязі 66,28 млрд куб. м, що на 1 млрд куб. м більше, ніж у 2011 році. Цей показник стане максимальним в історії російської газової галузі.

З урахуванням ПСГ, розташованих на території Білорусі, оперативний резерв газу «Газпрому» досягне 67,14 млрд куб. м, потенційна продуктивність ПСГ становитиме: максимальна добова на початок сезону відбору - 689,1 млн куб. м газу, середньодобова в грудні - лютому - 542,1 млн куб. м газу.

Повідомляється, що для забезпечення надійної роботи газовидобувних підприємств, зокрема, введено в експлуатацію нові свердловини на Заполярному, Астраханському, Ямсовейському родовищах і Нидінській площі Ведмежого родовища, додаткові дотискні компресорні потужності на Ямбурзькому, Ведмежому і Комсомольському родовищах. Станом на 1 жовтня 2012 виконано капітальний ремонт 341 свердловини. У поточному році буде введено в експлуатацію Бованенківське родовище на півострові Ямал проектною потужністю 115 млрд куб. м газу в рік. Крім того, планується запустити другу установку комплексної підготовки газу (УКПГ-1В) Валанжинський покладів на Заполярному родовищі, що дозволить збільшити проектну потужність родовища до 130 млрд куб. м газу в рік.

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