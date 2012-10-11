Щорічний потенціал енергозбереження економіки України становить 13,8 млрд євро, що відповідає 39 млрд кубометрів природного газу - більше, ніж весь імпорт газу з Російської Федерації до України.

Такі підсумки проекту «Рейтинг енергоефективності областей України» (Ukrainian Energy Index), виконаного аналітичним центром «Бюро економічних і соціальних технологій» на замовлення компанії СКМ і презентованих в четвер, 11 жовтня.

«Створюючи даний рейтинг вже другий рік поспіль, ми переслідуємо 2 мети: привернути увагу уряду, реального сектору і всіх українців до питання раціонального споживання енергоресурсів і показати, що економити ці ресурси життєво необхідно», - відзначає директор по зв'язках з громадськістю та комунікацій СКМ Наталія Ємченко.

Рейтинг відображає ефективність використання енергоресурсів по областях України з урахуванням існуючого рівня розвитку економіки. Рейтингування відбувалося за 4-ма базовими галузями: промисловість, послуги, сільське господарство, житлово-комунальне господарство. У ході дослідження зіставлялися енерговитрати української економіки з аналогічними показниками країн ЄС.

Згідно з результатами рейтингу, підвищення енергоефективності до європейського рівня дозволить скоротити кінцеве споживання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві, промисловості, сфері послуг та житловому секторі на 57%.

За результатами дослідження, сумарний рейтинг енергоефективності серед регіонів України очолили Вінницька, Херсонська і Закарпатська області.

Найменш енергоефективними визнані області концентрації важкої промисловості Дніпропетровська, Донецька і Луганська.

Довідка УНІАН. Методика складання рейтингу базувалася на методології Міжнародного енергетичного агентства. Методологія дозволяє розділити ключові чинники, що визначають енергоспоживання: економічну діяльність, структуру економіки та енергоємність виробництва. При складанні рейтингу використовувалася статистична інформація Державної служби статистики та аналогічних служб ЄС.

СКМ ("Систем Кепітал Менеджмент») - найбільша українська багатогалузева група. До складу Групи СКМ входять підприємства гірничого, металургійного, енергетичного, фінансового, телекомунікаційного, медіа й інших секторів економіки, у тому числі - транспортний холдинг "Портінвест". 100% акцій компанії СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.