Нафта торгується різноспрямовано на даних щодо ринку праці та запасів у США

Світові ціни на нафту демонструють у п'ятницю різноспрямовану динаміку на тлі даних зі США, котрі зафіксували зростання запасів сировини в країні, а також зниження кількості заявок з безробіття в країні до мінімуму більш ніж за 4 роки, свідчать дані торгів, повідомляє РІА «Новини».

Вартість листопадових ф'ючерсів на Нью-Йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI до 10.18 мск підвищилася на 0,17 долара, або на 0,18%, - до 92,24 долара за барель. Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) знизилася на 0,29 долара, або на 0,25%, - до 115,42 долара за барель.

Напередодні стало відомо, що число первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 6 жовтня, скоротилося на 30 тисяч - до 339 тисяч. Аналітики, навпаки, очікували збільшення кількості заявок на 3 тисячі.

"Дані по ринку праці США стали черговим поштовхом для зростання цін (на нафту - ред.)", - стверджує директор з досліджень ринків сировини Tradition Energy Едісон Армстронг (Addison Armstrong), якого цитує агентство Bloomberg.

У той же час інвесторів продовжують турбувати ознаки зниження попиту на "чорне золото" з боку найбільшого в світі споживача сировини. За даними Міненерго США, обсяг запасів нафти на гуртових складах країни за минулий тиждень зріс на 1,67 мільйона барелів до 366,4 мільйона барелів, у той час як аналітики очікували збільшення показника на 1,5 мільйона.

Обсяг видобутку нафти в США за тиждень, що завершився 5 жовтня, при цьому зріс на 78 тисячі до 6,6 мільйона барелів на день, що є максимальним показником з травня 1995 року. Обсяг імпорту збільшився на 115 тисячі барелів на день до 8,22 мільйона.