«Чорноморнафтогаз» запускає після капремонту бурову установку «Сиваш»

Великий український видобувник газу державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» після проведення капітального ремонту вводить в експлуатацію самопідйомну плавучу бурову установку (СПБУ) «Сиваш».

Про це сказано ц повідомленні «Чорноморнафтогазу» з посиланням на заступника голови «Чорноморнафтогазу» Олександр Кацубу в Сімферополі.

«СПБУ «Сиваш» розпочне буріння на Штормовому газоконденсатному родовищі у найближчі тижні», - сказав О.Кацуба.

Згідно з повідомленням, після капремонту «Сиваш» розпочне буріння свердловини №44 Штормового родовища з прогнозним дебітом 120-130 тис куб. за добу.

Надалі СПБУ буде переведено на Губкінську площу, де пробурить одну свердловину, а потім розпочне розвідувальне буріння на Суботинському нафтовому родовищі Прикерченського шельфу.

«Необхідність проведення капітального ремонту «Сивашу» була обумовлена терміном його служби», - відзначив О.Кацуба.

Як наголошується у повідомленні, це найстаріша самопідйомна плавуча бурова установка ДАТ «Чорноморнафтогаз», виготовлена в 1977 році.

«Тому після приходу на ДАТ нової СПБУ «Петро Годованець» з'явилася можливість капітально відремонтувати «Сиваш», не знижуючи темпи освоєння Чорноморського шельфу. Ремонт і часткова модернізація «Сивашу» дозволили продовжити експлуатацію СПБУ-ветерана», - наголосив О.Кацуба.

Дві інші СПБУ «Чорноморнафтогазу» – «Таврида» і «Петро Годованець» працюють відповідно на Архангельському і Одеському родовищах.

Четверта СПБУ «Чорноморнафтогазу» - «Незалежність» (придбана в кінці 2011 р.) розпочне роботу на шельфі в кінці поточного року.

Як раніше повідомляв УНІАН, у січні-вересні 2012 року ДАТ «Чорноморнафтогаз» збільшило видобуток природного газу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 14,7%, або 108 мільйонів кубометрів. Загалом за дев'ять місяців було видобуто 843 мільйони кубометрів. У липні-вересні «Чорноморнафтогаз» видобув 300,9 мільйона кубометрів, що на 18,2%, або 46 мільйонів кубометрів, більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобуванн нафти та газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У даний час на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовище.