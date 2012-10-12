«Нафтогаз» викупить у «Дельта Банку» і «Укргазбанку» ОВДПЗ на 2,5 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у ПАТ «Дельта Банк» і ПАТ «Укргазбанк» на суму 2,516 млрд грн.

Про це сказано у повідомленні про акцепт відповідних торгів, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленнямю, в «Укргазбанку» ОВДП були реалізовані двома лотами на суму 0,998 млрд грн, а у «Дельта Банку» - трьома лотами на загальну суму 1,518 млрд грн.

Всі пропозиції акцептовані 11 жовтня 2012 року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

КБ «Дельта Банк» зареєстрований 9 лютого 2006 року. На 1 січня 2012 р. основними акціонерами банку були: Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

ПАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ) створене в 1993 році і на сьогоднішній день входить до групи великих банків України.

За результатами докапіталізації за участю держави частка Міністерства фінансів України в «Укргазбанку» становить 93%.