Міненерго прогнозує ухвалення Кабміном оновленої енергетичної стратегії в листопаді

Міністерство енергетики та вугільної промисловості прогнозує, що Кабінет Міністрів у листопаді цього року прийме «Оновлену енергетичну стратегію України до 2030 року».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Володимир Макуха.

Також він зазначив, що вже наступного тижня документ буде передано на розгляд Кабінету Міністрів.

Довідка УНІАН. 12 червня Міністерство енергетики та вугільної промисловості презентувало проект оновленої енергетичної стратегії України до 2030 р., згідно з яким Україна розраховує до 2030 року збільшити виробництво електроенергії на 45,44%, - до 282 млрд кВт/год., порівняно з 2011 роком.

25 червня Міненерговугілля прийняло за основу проект оновленої енергетичної стратегії України до 2030 р.

Дана стратегія розроблялася спільно з Фондом «Ефективне управління», заснованим бізнесменом Рінатом Ахметовим.