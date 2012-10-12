Україна за 8 місяців скоротила імпорт газу з РФ в грошовому вираженні до 9,103  млрд дол.

Україна за вісім місяців 2012 року скоротила імпорт російського газу до 9,103 млрд доларів, що на 1,9% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, повідомила Державна служба статистики.

Як повідомляв УНІАН, у вересні держкомпанія «Укртрансгаз» повідомила про скорочення за вісім місяців 2012 року імпорту газу з Російської Федерації до 21,5 млрд куб. м, що на 34% менше показників аналогічного періоду минулого року.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив про плани скоротити в 2012 році імпорт газу до 27 мільярдів кубометрів з 40 мільярдів в 2011 році і в порівнянні з 52 мільярдами, які Україна зобов'язана імпортувати за умовами контракту.

У відповідь "Газпром" закликав Україну дотримуватися чинного газового контракту.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг «Нафтогаз України» підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною газу передбачаються штрафи у розмірі 300% від вартості в зимовий період і 150% - влітку.

«Газпром» також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубометрів газу на рік.

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