Україна за 8 місяців скоротила експорт кам'яного вугілля у грошовому вираженні на 21%

Україна за січень-серпень 2012 року скоротила експорт кам'яного вугілля до 421,018 млн доларів, що на 20,9% менше обсягу продажу за аналогічний період 2011 року, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, імпорт Україною кам'яного вугілля за вісім місяців поточного року збільшився до 2,048 млрд доларів, що на 19% більше обсягу закупівель за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, вуглевидобувні підприємства України за вісім місяців 2012 року збільшили видобуток вугілля до 56,837 млн тонн з 54,051 млн тонн за аналогічний період 2011 року.

У 2012 році українські власті ставлять за мету добитися збільшення видобутку вугілля до 85 млн тонн.

За останні два роки Україна декларує плани про перехід на жорсткий режим економії енергоресурсів у зв'язку з високою ціною на російський газ і його частковим заміщенням вітчизняним вугіллям.