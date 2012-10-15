Ціна нафти падає на тлі заяв Ірану про готовність почати "ядерні" переговори

На світових торгах у понеділок, 15 жовтня, ціни на нафту падають на тлі заяви Ірану про готовність провести переговори з питання збагачення урану.

Так, вартість листопадових ф'ючерсів на Нью-Йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI вже знизилася на 0,77 долара, або на 0,84%, - до 91,09 долара за барель.

Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на Лондонській біржі IСE впала на 0,55 долара, або на 0,48%, - до 114,07 долара за барель.

У минулі вихідні представник міністерства закордонних справ Ірану Рамін Мехманпараст заявив, що Тегеран готовий продемонструвати гнучкість, щоб знизити рівень неспокою міжнародної спільноти з приводу ядерної проблематики, якщо Тегерану гарантують постачання збагаченого урану для потреб мирної атомної програми.

Водночас голови МЗС 27 країн Євросоюзу на засіданні у понеділок у Люксембурзі, як очікується, затвердять новий блок економічних санкцій стосовно Ірану. Заходи подальшого тиску на іранський режим включають заборону на поставки газу з Ірану для європейських енергетичних компаній. Відповідно до нового блоку санкцій, ЄС заборонить також продавати Ірану графіт і алюміній, які можуть бути використані для виробництва ядерної зброї і балістичних ракет, передає Bloomberg.