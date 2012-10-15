У Харкові біля суду у справі ЄЕСУ мітингують прихильники і противники Тимошенко

У Харкові проходять мітинги прихильників та противників екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, обидва мітинги проходять на площі Руднєва навпроти будівлі Апеляційного суду Харківської області, де сьогодні Київський районний суд Харкова продовжить слухання кримінальної справи Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

На мітингу противників екс-прем’єра, незважаючи на зливу, зібралися близько 500 осіб. Цього разу вони не тримають транспаранти. Противники Ю.Тимошенко, які зібралися на відстані 20 м від будівлі суду, вимагають засудити екс-прем’єра за вчинені нею злочини.

На мітингу прихильників Ю.Тимошенко, який проходить на відстані близько 70 м від будівлі суду, зібралося близько 300 осіб, однак люди продовжують підходити.

Прихильники екс-прем’єра тримають прапори із символікою Об’єднаної опозиції. Люди вимагають звільнити усіх політичних в’язнів, у тому числі Ю.Тимошенко.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко e 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.

11 вересня суддя Київського районного суду Харкова Костянтин Садовський, зваживши на відсутність Ю.Тимошенко у залі судових засідань, вирішив недоцільним продовжувати засідання та оголосив перерву у слуханні кримінальної справи щодо ЄЕСУ до 15 жовтня.