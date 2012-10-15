ТВЕЛ планує поставити першу партію палива на РАЕС у квітні 2014 року

Дослідну партію модернізованого російського ядерного палива ТВСА-12 планується поставити на Рівненськую АЕС у квітні 2014 року, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на виконавчого директора паливної компанії ТВЕЛ Дмитра Крилова.

"З минулого року дослідні зразки цього палива працюють на Калининській АЕС. Вони до моменту поставки в Україну працюватимуть там уже три роки", - сказав Д.Крилов РІА «Новости» в кулуарах семінару, присвяченого розвитку атомної енергетики.

За його словами, відповідно до плану, в серпні 2013 року планується одержати ліцензію на ТВСА-12 у наглядових органах України.

Він уточнив, що на четвертий енергоблок Рівненської АЕС планується поставити 42 касети нового палива. Це буде перехідне завантаження, а потім у режимі стаціонарної експлуатації буде 36 касет.

"Ми переходимо на п'ятирічний цикл із чотирирічного і зменшуємо кількість ТВЗ підживлення з 42 до 36", - сказав Д.Крилов.

Довідка УНІАН. Паливна компанія «Росатому» ТВЕЛ входить до вертикально інтегрованої структури російської атомної галузі. ПК «ТВЕЛ» об'єднує виробничі і наукові активи у сфері фабрикації ядерного палива, розділювально-субліматного комплексу, а також виробництва газових центрифуг і обладнання до них. ТВЕЛ створеноз метою досягнення оптимальної структури управління підприємствами ядерно-паливного циклу, підвищення ефективності їх роботи і конкурентоспроможності на глобальному ринку.

Рівненськая АЕС - перша в Україні атомна електростанція з водо-водяними ядерними реакторами, які у даний час є єдиним типом реакторів в Україні, і єдина – з енергоблоками на базі перших реакторів цієї серії ВВЕР-440 (В-213). На АЕС в експлуатації перебувають 4 енергоблоки загальною потужністю 2880 МВт.

РАЕС розташована у Волинському Поліссі, біля річки Стир за 4 км від міста Кузнецовськ.