У Росії мито на нафту з 1 листопада знизиться на 14,4 дол. – до 404,5 дол.

Експортне мито на нафту в РФ з 1 листопада 2012 року може знизитися на 14,4 долара – до 404,5 долара за тонну, випливає з середньої ціни моніторингу і формули розрахунку експортного мита згідно з режимом оподаткування нафтової галузі "60-66".

У даний час експортне мито на нафту становить 418,9 долара за тонну.

Як повідомив агентство "Прайм" експерт Мінфіну РФ Олександр Сакович, середня ціна моніторингу за період з 15 вересня до 14 жовтня 2012 року становила 110,707 долара за барель.

Таким чином, уряд РФ, скоріш за все, встановить мито на рівні 404,5 долара за тонну, виходячи з розрахунку мита на основі коефіцієнта 0,60.

Пільгова ставка на нафту Східного Сибіру, Каспійських родовищ і Прирозломного родовища становитиме з 1 листопада 199,4 долара за тонну у порівнянні з чинною ставкою 210,1 долара за тонну.

Мито на експорт бензину, виходячи з коефіцієнта 0,90, з 1 листопада буде знижено до 364,1 долара за тонну з 377 доларів за тонну в жовтні.

Мито на зріджений газ у листопаді становитиме 192,4 долара за тонну, в жовтні воно було на рівні 172,5 долара за тонну, передає РІА "Новости".