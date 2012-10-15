Севастополь на півгодини було знеструмлено - аварія в електромережах

У Севастополі у понеділок близько 9 ранку приблизно на 30 хвилин сталося відключення електроенергії у цілому місті.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Севастопольській міській держадміністрації з посиланням на інформацію, надану аварійною службою «Севастопольенерго», знеструмлення сталося через велику аварію в мережах Кримської енергосистеми, яка належить до НЕК «Укренерго».

Служби Кримської енергосистеми і «Севастопольенерго» протягом години встановили причину аварійного відключення. У першій половині дня вжито відповідних заходів з метою підключення основних споживачів міста.

Як повідомило УНІАН джерело в Севастопольській міськадміністрації, знеструмлення сталося через аварію на недавно зданій в експлуатацію 3-й підстанції Кримської енергосистеми.