У Німеччині електрика подорожчає на 50%. Все заради відновлення джерел енергії

Німеччина вводить податок на електроенергію, який збільшить середній рахунок майже на 50%, для фінансування розробки відновлюваних джерел енергії, повідомляє Deutsche Welle.

Збір завдасть удару ринковим цінам на електроенергію, які в 2013 році зростуть на 47%, відзначає видання. Таке рішення ухвалене у зв'язку з планами країни відмовитися від використання ядерної енергетики протягом десяти років.

Чотири основні енергооператори Німеччини Amprion, 50Hertz, Tennet і TRANSNETBW заявили, що додаткові витрати на електроенергію зростуть з 3,6 євроцента до 5,3 євроцента (6,7 цента) за кВт/год., починаючи з січня. Для сім'ї з чотирьох чоловік витрати на електрику, таким чином, збільшаться приблизно на 250 євро (324 дол.) на рік.

Податок дасть змогу виробникам сонячної і вітряної енергії, а також енергії біомаси забезпечити «вигідні» інвестиції. Відновлювані джерела енергії у даний час продукують чверть електроенергії у Німеччині. У планах країни збільшити цей показник до 80% до 2050 року.

Закриття АЕС у Німеччині відбулося після землетрусу і цунамі в Японії, через які було пошкоджено корпус АЕС «Фукусіма-1» і виникла загроза радіоактивного витоку. Крім того, влада Німеччини тоді ухвалила рішення збільшити штрафи за порушення у галузі атомної індустрії, передає «Газета.Ru».