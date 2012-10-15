Coal Energy збільшила видобуток вугілля на 34%

Холдингова вуглевидобувна компанія Coal Energy з активами в Україні в липні 2012 року збільшила видобуток вугілля до 196,921 тис. тонн, що на 34% більше аналогічного місяця 2011 року, йдеться у звіті компанії.

Зокрема, за липень збільшилося виробництво енергетичного вугілля до 133,442 тис. тонн, що на 26% більше аналогічного періоду 2011 року, а коксівного скоротила на 5,4% - до 22,408 тис. тонн, повідомляється в звіті компанії.

Довідка УНІАН. Coal Energy об'єднує 10 вугільних шахт, переробку відвалів і потужності зі збагачення. Продає вугілля тепловим енергокомпаніям, коксохімічним, цементним заводам і муніципалітетам. Вона також здійснює експорт до Болгарії, Словаччини, Молдови та Туреччини.

Запаси вугілля компанії, за класифікацією JORC, становлять 235,5 млн тонн, в тому числі підтверджені і видобувні - 151,2 млн тонн.

У липні 2011 року Coal Energy продала інвесторам на Варшавській фондовій біржі 25% своїх акцій за 80 млн доларів. Контрольний пакет належить кіпрській Lycaste Holdings Limited, в якій по 50% володіють Віктор та Марина Вишневецькі.