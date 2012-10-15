ДТЕК розпочав відвантаження вугілля до Росії

Компанія «ДТЕК Трейдинг» уклала експортний контракт на поставку вугілля до 2013 року для Новочеркаської ГРЕС, що входить до структури найбільшої російської теплогенеруючої компанії «ОГК-2». Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

Згідно з наданою інформацією, перша партія вугілля низьколеткої групи відвантажена до Росії 6 жовтня поточного року, до кінця 2013 року загальний обсяг поставок становитиме 120 тис. тонн.

«Російський напрям експорту антрациту є для нас стратегічно важливим і одним з пріоритетних», - йдеться в повідомленні.

«Схожість технологічних вимог енергозабезпечення генеруючих підприємств Росії відкриває широкі перспективи використання українського вугілля низьколетких марок», - наводяться в повідомленні слова директора з комерційної діяльності ДТЕК Андрія Фаворова.

Також А. Фаворов зазначив, що компанія сподівається на розширення співпраці з «ОГК-2».

Довідка УНІАН. ТОВ «ДТЕК Трейдинг» здійснює торгівлю вугіллям ДТЕК на зовнішніх і внутрішніх ринках вугілля, а також з генеруючими та промисловими компаніями всередині і за межами України. Вугілля, експортоване «ДТЕК Трейдинг», використовують електростанції, коксохімічні й металургійні комбінати в Україні, а також електростанції і промислові підприємства в Туреччині, Польщі, Болгарії, Румунії.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації й продажу електроенергії.

До вугільного сегменту ДТЕК входять ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт), ПАТ «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», ТОВ «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), ТОВ «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики), ТДВ «Шахта «Білозерська», 5 збагачувальних фабрик, а також активи в Росії: ВАТ «Шахтоуправління «Обухівська» (1 шахта, 1 збагачувальна фабрика), ВАТ «Донський антрацит» (1 шахта), ТОВ «Сулінантраціт» (1 шахта в консервації).