На біржі продали держпакети шести газопостачальних компаній

Фонд державного майна України (ФДМУ) реалізував на біржі такі держпакети акцій: 2,554% акцій ПАТ "Львівгаз", 9,906% ПАТ "Харківміськгаз", 1,978% ПАТ «Підволочиськгаз», 1,2% ПАТ «Дніпрогаз», 7,49% «Збаражгаз», 2,70% ПАТ «Чортківгаз».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ, торги відбулися на фондовій біржі ПФТС у п'ятницю, 12 жовтня.

Реалізаційна ціна 2,554% акцій ПАТ "Львівгаз" становила 1 млн 138,9 тис. грн, 9,906% ПАТ "Харківміськгаз" - 357 тис. 106 грн, 1,978% акцій ПАТ «Підволочиськгаз» становила 142 грн, 1,2% ПАТ «Дніпрогаз» - 89 тис. 742 грн, 7,49% «Збаражгаз»- 598 грн, 2,70% ПАТ «Чортківгаз» - 174 грн.

Покупцем 2,554% акцій ПАТ "Львівгаз", 9,906% ПАТ "Харківміськгаз" і 1,2% ПАТ «Дніпрогаз» виступила компанія "Газтек", всі інші, виставлені на продаж міноритарні пакети акцій, були куплені фізособами.

Нагадаємо, ФДМУ планує 10-12 жовтня ц.р. реалізувати на фондових біржах міноритарні держпакети акцій 16 газопостачальних компаній.

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