На тлі ситуації з Іраном ціни на нафту змінилися різноспрямовано

На світових торгах у вівторок, 16 жовтня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано на тлі ослаблення напруженості щодо іранської ядерної програми.

Зокрема, вартість листопадових ф'ючерсів на Нью-Йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI вже виросла на 0,06, долара, або на 0,07%, - до 91,91 долара за барель.

Ціна листопадових ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE знизилася на 0,18 долара, або на 0,16%, - до 115,62 долара за барель.

Як відомо, представник МЗС Ірану Рамін Мехманпараст заявляв, що Тегеран готовий продемонструвати гнучкість, щоб знизити рівень занепокоєння міжнародного співтовариства щодо ядерної проблематики, якщо Тегерану гарантують постачання збагаченого урану для потреб мирної атомної програми.

Тим часом, як зазначають експерти, перебої з поставками з Близького Сходу або будь-які новини з Північного моря можуть вплинути на хід торгів, передає Bloomberg.

На зростання цін чинять тиск статдані зі США, згідно з якими обсяг роздрібних продажів в країні збільшився у вересні на 1,1% порівняно з серпнем, тоді як експерти припускали зростання показника лише на 0,8%.