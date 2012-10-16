Україна за 9 місяців збільшила експорт електроенергії на 68,9% - до 7,156 млрд кВт/год.

Україна в січні-вересні 2012 року збільшила експорт електроенергії до 7,156 млрд кВт/год., що на 68,9% перевищує показник аналогічного періоду 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, найбільша частина експорту припадає на Білорусь — 2,955 млрд кВт/год. (41,3% від загального експорту), далі йдуть Угорщина — 2,758 млрд кВт/год. (36% від загального експорту), Польща — 0,757 млрд кВт/год. (10,6% від загального експорту) і Молдова — 0,637 млрд кВт/год. (8,9% від загального експорту).

Міненерговугілля повідомляє, що у вересні 2012 року на експорт було передано 0,991 млрд кВт/год. електроенергії, що на 66,2% більше аналогічного періоду 2011 року.

Експорт електроенергії на територію Російської Федерації не здійснювався.

Як повідомляв УНІАН, у серпні ДПЕК викупив 500 МВт перетину на Росію для експорту електроенергії у вересні.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. «Укренерго» є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.