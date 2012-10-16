Кабмін позбавив «Нафтогаз» монополії на реалізацію імпортного газу

Кабінет Міністрів України припинив дію постанови № 163 від 5 березня 2008 року, яким забезпечувалася монополія НАК «Нафтогаз України» на реалізацію імпортного газу.

Про це повідомляється в постанові Кабінету Міністрів України № 939 від 3 жовтня поточного року.

До цього інші компанії могли купувати газ за кордоном і навіть розмитнювати його в Україні, проте формально займатися продажем імпортного палива всередині країни мала право тільки НАК.

Крім того, постановою № 939 уряд зобов'язав "Нафтогаз України" забезпечувати природним газом гарантованих постачальників цього палива всередині країни.

Згідно з документом, як і раніше, «Нафтогаз» повинен формувати ресурс газу для всіх категорій споживачів країни, а не тільки для населення, бюджетних установ та релігійних організацій.

Крім того, Кабмін також скасував дію постанови, яка дозволяла здійснення самостійної закупівлі імпортного газу підприємствами-виробниками азотних мінеральних добрив, в обсязі, що не перевищує власних потреб виробництва.

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Як повідомляв раніше УНІАН, з квітня 2011 року компанія Ostchem Holding (Кіпр), що входить до підконтрольної бізнесменові Дмитру Фірташу групи Ostchem Group, почала самостійний імпорт в Україну спочатку середньоазіатського, а з 2012 року - російського газу.

На сьогоднішній день Ostchem забезпечує газом практично всіх великих виробників міндобрив в Україні.

Частка Ostchem Holding у загальному обсязі імпорту газу в січні-серпні 2012 року становила 25,6% (5,5 млрд куб. м), інший обсяг палива імпортує "Нафтогаз".

Довідка УНІАН. Україна з початку року імпортувала російського газу на 9,103 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.