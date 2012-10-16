Стартували громадські слухання з приводу продовження терміну експлуатації 1 блоку ПУАЕС

Південно-Українська АЕС розпочала громадські слухання з питання продовження експлуатації першого енергоблоку, термін експлуатації якого закінчується 31 грудня 2012 року, повідомляє прес-служба НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, громадські слухання офіційно починаються 16 жовтня і триватимуть до 17 листопада поточного року.

Організаційно-технічне супроводження даних слухань доручено держпідприємству «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» (м. Київ)

«Встановлений проектами 30-річний термін експлуатації енергоблоків типу ВВЕР-1000 заснований на чисто консервативних оцінках - на рівні знань, що були в 70-80-х роках минулого століття», - сказано в повідомленні.

«Оновленою енергетичною стратегією України на період до 2030 року» продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС визначається однією з необхідних умов реалізації цілей та завдань цієї стратегії, яка дозволяє забезпечити підтримку виробництва електроенергії на досягнутому рівні до введення нових потужностей та здійснити накопичення необхідних коштів на виведення з експлуатації діючих енергоблоків без істотного збільшення навантаження на споживача.

Довідка УНІАН. Південно-Українська АЕС експлуатує три енергоблоки ВВЕР-1000, Олександрівську гідростанцію на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і високоманеврену Ташлицьку гідроакумулюючу станцію (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт , в стадії будівництва друга черга - гідроагрегат № 3)

За обсягами виробництва Південно-Український енергокомплекс забезпечує потреби в електричній енергії регіону з населенням понад 5 млн осіб.