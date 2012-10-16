Будівництво LNG-терміналу розпочнеться 15 листопада, "плюс-мінус два дні" - Каськів

Будівництво LNG-терміналу з приймання скрапленого природного газу на Чорноморському узбережжі розпочнеться, орієнтовно, 15 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами (Держінвестпроект) Владислав Каськів.

«Будівництво розпочнеться 15 листопада, плюс-мінус два дні. Тоді ж будуть підписані всі необхідні документи з потенційними учасниками», - сказав В.Каськів. Він не назвав потенційне коло учасників проекту, пославшись на конфіденційність переговорного процесу і необхідність дотримувати бізнес-інтереси сторін. В.Каськів лише нагадав, що на завершальній стадії перебувають переговори про оренду плавучої платформи для приймання скрапленого газу.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має координувати роботу з будівництву терміналу з приймання скрапленого природного газу в об'ємі 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет Міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований протягом 49 місяців. Перші об'єми газу можна буде одержати вже у 2016 році.

Вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України у проекті становитиме 25% + 1 акція.

Намір стати одним з інвесторів будівництва терміналу висловила іспанська компанія Enagas (Іспанія) - лідер європейського ринку з транспортування газу.