МВФ рекомендує підвищити ціни на газ для населення, збільшивши допомогу малозабезпеченим

Найбільший кредитор України – Міжнародний валютний фонд – в черговий раз звернув увагу української влади на неефективність політики підтримки штучно занижених цін на газ і тепло для населення, запропонувавши підвищити тарифи з одночасним збільшенням адресної допомоги малозабезпеченим, йдеться в оприлюдненому Фондом звіті, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Оскільки вартість імпортованого газу зростає, ця політика все більше і більше тисне на державні фінанси, утримує надмірне споживання енергії, ускладнює інвестування в мережу поставок, а також підриває зростання внутрішнього виробництва», - йдеться в документі.

Фонд повідомляє, що практика продажу газу за заниженими цінами приводить до розбалансування фінансового стану державного енергохолдингу "Нафтогаз України", який 2011 рік завершив з витратами у розмірі 135 млрд грн з прибутками в 114 млрд грн.

У звіті під назвою «Газова цінова політика України: Розподільчі наслідки підвищення тарифів» зазначається, що збільшення тарифів на газ для населення, наприклад, на 20%, призведе до скорочення споживання газу на рівні 5% і тепла - на 3%.

"Розрахунки показують, що підвищення тарифів на 20% мало вплине на добробут багатих. Разом з тим, чіткий графік підвищення тарифів в середньостроковій перспективі стане стимулом для підвищення енергоефективності", - заявляє Фонд.

МВФ акцентує увагу на тому, що за сучасної політики уряду 85% українців, що живуть нижче межі бідності, не отримують ніякої соціальної допомоги на комунальні послуги. Водночас, близько 30% державних пільг населення розподіляється багатим. Ліквідація подібних переваг звільнить майже 0,2% ВВП для адресної соціальної допомоги бідним або представникам середнього класу, але при цьому мало вплине на добробут більш багатих українців.

Після схвалення дворічної програми stand-by влітку 2010 року Україна отримала від МВФ перший транш у розмірі 1,89 млрд дол. У грудні 2010 року був виділений другий транш у розмірі близько 1,5 млрд дол.

Після цього виділення коштів за програмою було заморожено через невиконання Україною низки взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо підвищення тарифів на газ і теплопостачання для населення.

На проведеному наприкінці минулого тижня в Токіо засіданні Ради керуючих МВФ та Світового банку представники уряду України заявили про необхідність продовження чинної програми співпраці з Фондом, а не розробки нової.

«Головна тема на переговорах - це продовження вже існуючої програми, яка закінчується наприкінці 2012 року, але має всі шанси бути продовженою і в 2013 році. Думаю, що ми відновимо переговори з МВФ після закінчення виборчої кампанії на Україні», - повідомив 15 жовтня в інтерв'ю Deutsche Welle перший віце-прем'єр Валерій Хорошковський.