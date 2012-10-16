Будівництво в Україні заводів з виробництва синтетичного газу розпочнеться у 2013 році

У 2013 році в Україні розпочнеться будівництво п’яти заводів, які вироблятимуть із вугілля синтетичний газ.

Про це Президент України Віктор Янукович сказав сьогодні під час спілкування з журналістами в Луганську, повідомляє прес-служба глави держави.

За словами В.Януковича, для реалізації цього проекту залучатимуться інвестиції в обсязі 3,5 млрд доларів. Він нагадав, що відповідне рішення було прийнято під час його державного візиту до КНР восени 2010 року. «За результатами спільної роботи з нашими партнерами з Китаю ми прийняли рішення виділити на цю програму 3,5 млрд доларів», - сказав він.

Президент зазначив, що два з п’яти передбачених проектом заводів будуть побудовані в Луганській області. «Сьогодні всі документи оформлені і починається проектування, а потім будівництво», - повідомив В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України і Держбанк розвитку КНР підписали угоду, яка передбачає можливість відкриття для України спеціальної кредитної лінії на суму 3 млрд 656 млн дол. для реалізації програми заміщення споживання природного газу українським вугіллям.

Відповідний протокол підписали 13 липня 2012 року перший заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Ігор Попович і уповноважений представник Державного банку розвитку КНР Лю Бо.

У рамках програми передбачається реалізувати низку проектів із переведення вітчизняних об'єктів теплоенергетики на використання водовугільного палива, а також із будівництва заводів з газифікації бурого і кам'яного вугілля з використанням китайських технологій.