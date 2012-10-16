«Нафтогаз» спрямує майже 415 млн грн на геологорозвідувальні роботи

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» спрямує майже 415 млн грн на проведення геологорозвідувальних робіт на трьох площах Дніпровсько-Донецької западини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, 12 жовтня 2012 компанія «Нафтогаз України» провела розкриття конкурсних пропозицій учасників закупівлі послуг з проведення сейсмологічних досліджень 3D на трьох площах Дніпровсько-Донецької западини.

«За підсумками оцінки пропозицій учасників акцептується пропозиція ТОВ «Капромбуд» з ціною 414 918 000,00 грн (чотириста чотирнадцять мільйонів дев'ятсот вісімнадцять тисяч гривень 00 коп.)», - сказано у повідомленні.

Згідно з документацією конкурсних торгів, предметом закупівлі є чотири лоти, до яких входять сейсморозвідувальні 3D-роботи на Андріївській, Йорданівській, Західно-Токарсько-Краснянській площах і створення інтегральної моделі розподілу вертикальних швидкостей сейсмічних хвиль у центральній частині Дніпровсько-Донецької западини.

Також у повідомленні відзначається, що загальний приріст запасів вуглеводнів по НАК «Нафтогаз» у 2011 році стпновив 28,0 млн т умовного палива, в 2012 році очікується на рівні 28,1 млн т умовного палива, а в 2013-му - 28,4 млн т умовного палива.

При цьому, за прогнозами компанії, видобуток природного газу у 2013 році становитиме 19,05 млрд куб. м, що на 1 млрд куб. м більше, ніж у 2011 р.

Виконання геолого-тематичних робіт дозволило компанії за останні півтора року обгрунтувати і підготувати пакети матеріалів більш ніж на 50 ділянок надр.

«На сьогодні «Нафтогаз України» вже одержала спеціальні дозволи на користування надрами щодо семи ділянок, сумарні ресурси яких оцінюються у 457 млн т умовного палива», - наголошується у повідомленні.

Крім того, проведення геофізичних досліджень, зокрема сейсморозвідувальних, дозволило підготувати до пошукового буріння 10 об'єктів із сумарними перспективними ресурсами природного газу 150 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» оголосила відкритий конкурс на проведення сейсмологічних досліджень на площі Палласа, розташованій у південній частині Прикерченського шельфу Чорного моря.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.