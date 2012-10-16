Депутати надали держгарантії за проектом реконструкції газопроводу «Союз»

Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до ст. 6 Закону України «Про державний бюджет України на 2012 рік» для надання державних гарантій у розмірі 560 млн грн за проектом реконструкції компресорної станції «Бар» газопроводу «Союз» у рамках домовленостей із Ferrostaаl Industrieanlagen GMBH (Німеччина).

За це рішення сьогодні, 16 жовтня, проголосували 269 депутатів при необхідних 226.

Як повідомляв УНІАН, держгарантії планується надати за зобов'язаннями ДК «Укргазвидобування» в рамках домовленостей із Ferrostaаl Industrieanlagen GMBH від 2 липня 2012 року.

Німецька сторона готова забезпечити фінансування 85% вартості проекту за рахунок кредиту Deutsche Bank. 15% повинна профінансувати українська сторона.

Передбачувана загальна вартість реалізації проекту становитиме близько 50 млн євро.

2 липня цього року НАК «Нафтогаз України» і компанія Ferrostaаl (Німеччина) підписали меморандум про взаєморозуміння щодо модернізації обладнання магістрального газопроводу «Союз».

Документом передбачається модернізація обладнання на газокомпресорній станції Бар (Вінницька область) магістрального газопроводу «Союз».

Метою цього проекту реконструкції є продовження терміну експлуатації газових турбін і газових компресорів станції на наступні 15 років, зниження обсягів споживання паливного газу газовими турбінами приблизно на 28% при повному навантаженні обладнання й підвищення коефіцієнта корисної дії газових компресорів.

Довідка УНІАН. Магістральний газопровід «Союз» (Оренбург-держкордон) побудовано за часів СРСР у 1975-78 рр. спільно з Болгарією, Угорщиною, НДР, Польщею і Чехословаччиною. Проектна потужність газопроводу 26 млрд куб. м на рік, проектний тиск 7,5 МПа; довжина по території України - 1568,5 км. На газопроводі розташовані 12 компресорних станцій. Компресорна станція Бар газопроводу «Союз» була введена в експлуатацію в 1979 році, має 7 газоперекачувальних агрегатів загальною потужністю 70 тис. кВт.

Газотранспортна система України складається з 39,8 тис. км газопроводів, зокрема 14 тис. км діаметром 1020-1420 мм, 74 компресорних станцій (112 компресорних цехів) загальною потужністю 5450 МВт і 13 підземних сховищ газу з активним об'ємом 32 млрд куб. м. Пропускна спроможність системи становить на вході 288 млрд куб. м на рік, а на виході - 178,5 млрд куб. м на рік. На сьогоднішній день існує технічна можливість для збільшення транзиту газу до країн Центральної та Західної Європи до 142 млрд куб. м на рік без розширення газотранспортної системи.