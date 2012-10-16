ВР надала держгарантії на 10 млрд грн для будівництва електростанції в Криму

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до ст. 6 Закону України «Про державний бюджет України на 2012 рік» для надання державних гарантій у розмірі 10 млрд грн за проектом будівництва парогазової електростанції в м. Щолкіно ( АР Крим).

За це рішення сьогодні, 16 жовтня, проголосували 267 депутатів при необхідному мінімумі в 226.

«Реалізація проекту будівництва парогазової електростанції в м. Щолкіно, який також передбачає розвиток мереж електро- і газопостачання в східній частині Криму, вимагає залучення кредитних коштів в сумі 1,25 млрд дол. (10 млрд грн)», - говориться в пояснювальній записці документа.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня минулого року державне підприємство «Кримські генеруючі системи» і Китайська національна машинобудівна корпорація Sinomach підписали в Києві рамкову угоду про початок узгодження умов укладення договору на будівництво в Щолкіно парогазової електростанції орієнтовною встановленою потужністю 750-900 МВт.

У рамках проекту планується також побудувати підстанції видачі потужності та підводного газопроводу Джанкой-Щолкіно для забезпечення газопостачання майбутнього енергооб'єкту.

Первинну угоду про намір будівництва ПГЕС у Криму було підписано в Китаї ще у вересні 2010 року. Документ було підписано Мінпаливенерго, Sinomach, а також Експортно-імпортним банком Китаю.

Довідка УНІАН. Крим є енергодефіцитним регіоном. Більш як 90% електроенергії, що споживається регіоном, імпортується з материкової частини України міжсистемними лініями електропередачі напругою 220-330 кВ.

Будівництво парогазової електростанції буде здійснено на базі недобудованої атомної електростанції.