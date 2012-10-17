Нафта продовжує торгуватися різноспрямовано на статданих зі США

На світових торгах в середу, 17 жовтня, нафта продовжує торгуватися різноспрямовано на тлі статданих зі США.

Зокрема, вартість листопадових ф'ючерсів на Нью-Йоркській товарній біржі на легку нафту марки WTI вже виросла на 0,22, долара, або на 0,24%, - до 92,31 долара за барель.

Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE знизилася на 0,09 долара, або на 0,08%, - до 113,91 долара за барель.

Федеральна резервна система 16 жовтня заявила, що промвиробництво в США у вересні зросло на 0,4% при прогнозі зростання на 0,2%, передає Bloomberg.

Водночас котирування знижуються на даних щодо запасів сировини у США. Як повідомив Американський інститут нафти (API), оптові запаси збільшилися в країні за тиждень на 3,7 мільйона барелів, а запаси дистилятів - на 1,8 мільйона барелів. Водночас запаси пального скоротилися на 1,2 мільйона барелів.

Пізніше в середу стануть відомі офіційні дані від Міністерства енергетики США.