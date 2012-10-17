Від скорочення поставок російського газу постраждає і Україна, і «Газпром» - експерт

Москва.Від скорочення поставок російського газу постраждає і економіка України, і «Газпром».

Про це УНІАН заявив голова Фонду національної енергетичної безпеки (Росія) Костянтин Симонов.

«Ніхто не приховує, що ринок України вкрай важливий для «Газпрому» і за обсягом зіставний з німецьким ринком. Ми ніколи не говорили, що Україна для нас нецікава. І «Газпром», звичайно, постраждає від скорочення закупівель, однак чи принесе це щастя Україні?», - сказав К. Симонов.

За його словами, реальна відмова України від російського газу відбувається тільки, коли скорочується економічне виробництво, оскільки обсяги, що випадають, нічим не заміщаються.

Експерт упевнений, що найефективнішою альтернативою російському газу в Україні міг би стати шахтний метан, однак його видобутку не приділяється достатньо уваги. Більше говорять про сланцевий газ і СПГ, хоча газу з цих джерел не передбачається в найближчі роки, а зима почнеться через місяць, додав він.

«Ніхто не сперечається, що Україна скорочує закупівлі російського газу. Було б чудово, щоб власний видобуток зростав, але цього не відбувається», - сказав він і додав, що іншого газу в Україні немає.

При цьому К.Симонов відзначив, що в чинному газовому контракті передбачені штрафи за недобір газу. «Газпром» не вимагає їх сплати, проте це не означає, що не буде їх вимагати в майбутньому.

К.Симонов відзначив, що Україна платить «досить комфортну» для «Газпрому» ціну, хоча вона не є найдорожчою в Європі, як заявляє українська влада.

Він підкреслив, що позиція «Газпрому» незмінна, і компанія хоче стати акціонером ГТС України, що спричинить за собою зниження цін більш, ніж в два рази.

«Ми навколо цього ходимо вже багато років, але нічого не вирішується», - сказав він.

Крім цього К.Симонов підкреслив, що у керівництва «Газпрому» логіка дуже проста - «не хочете домовлятися по трубі, тоді платіть за контрактом до 2019 року, далі буде «Південний потік» і розширення «Північного потоку», що дозволить повністю позбавити Україну транзиту».

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Як повідомляв УНІАН, у вересні держкомпанія «Укртрансгаз» повідомила про скорочення за вісім місяців 2012 року імпорту газу з Російської Федерації до 21,5 млрд куб. м, що на 34% менше показників аналогічного періоду минулого року.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив про плани скоротити в 2012 році імпорт газу до 27 мільярдів кубометрів з 40 мільярдів в 2011 році і в порівнянні з 52 мільярдами, які Україна зобов'язана імпортувати за умовами контракту.

У відповідь "Газпром" закликав Україну дотримуватися чинного газового контракту.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг «Нафтогаз України» підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною газу передбачаються штрафи у розмірі 300% від вартості в зимовий період і 150% - влітку.

«Газпром» також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубометрів газу на рік.

Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки в 100 дол. за 1 тис. куб. м за Харківському угодою 2010 р.) становила - у першому кварталі 2012 близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому кварталі - 425 дол., у третьому - 426 доларів, у четвертому очікується 432 дол. за 1 тис. куб. м.