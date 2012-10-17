«Нафтогаз» викупить у «Дельта Банку» і «Фідобанку» ОВДП на понад 1 млрд грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у ПАТ «Дельта Банк» і ПАТ«Фідобанк» на суму 1,043 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, відповідні договори було підписано 9 і 11 жовтня поточного року.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

КБ «Дельта» зареєстровано 9 лютого 2006 року. На 1 січня 2012 р. основними акціонерами банку були: Микола Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

ПАТ «Фідобанк» (раніше «СЕБ Банк» і Банк «Ажіо») створено у 1991 році.

Станом на 1 липня 2012 року, за обсягом активів «Фідобанк» (з активами 2,422 млрд грн) посідає 68-е місце серед 176 банків.