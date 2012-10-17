Азаров: за 2013-2015 рр.. Україна збільшить видобуток газу до понад 21 млрд кубометрів на рік

Промислова розробка вугільних родовищ може дати реальний видобуток газу у 3-5 млрд куб. м протягом найближчих 3-5 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров під час засідання Кабінету Міністрів.

Він повідомив, що модернізація на принципах енергетичної незалежності торкнеться і паливно-енергетичного комплексу. Зокрема, серед пріоритетних проектів в 2013 році глава уряду назвав будівництво 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС; будівництво заводу з виробництва ядерного палива; будівництво гідроагрегатів Дністровської ГЕС та модернізацію інших гідроелектростанцій; будівництво магістральних ліній електропередач в багатьох регіонах України; збільшення власного видобутку енергоносіїв; реалізація національного проекту «LNG термінал» (морський термінал з приймання скрапленого природного газу); значне зростання обсягів робіт з розвідки та експлуатаційного буріння на шельфі Чорного та Азовського морів; прискорення проведення геологічних досліджень щодо видобутку сланцевого газу; видобуток вуглеводнів за кордоном; заміщення імпортованого природного газу вугіллям; реконструкція, модернізація та відновлення роботи нафтопереробної галузі.

«Завдяки реалізації вищезазначених завдань протягом 2013-2015 років ми збільшимо річний видобуток газу до понад 21 млрд кубічних метрів та нафти з газовим конденсатом - до 3 млн тонн, що на 17% та 8% більше в порівнянні з показниками 2011 року", - наголосив М.Азаров.

Він підкреслив, що ефективною альтернативою традиційному природному газу для України може бути використання газу (метану) вугільних родовищ.

«За розрахунками, промислова розробка вугільних родовищ може дати реальний видобуток газу у 3-5 млрд куб. м протягом найближчих 3-5 років. Роботи в цьому напрямку потрібно активізувати починаючи з 2013 року, тим більше що досвід у цьому напрямку у нас вже є», - зазначив М.Азаров.